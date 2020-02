Homem assassinado a pauladas já sofreu atentado outras duas vezes

A vítima foi atacada pela primeira vez em 2015 no Ceper - Foto: Reprodução/Dourados News

Jhonatan Calegari da Silva de 33 anos, encontrado sem vida em casa nesta sexta-feira (7), já sofreu atentados outras duas vezes Ele foi assassinado com pauladas na cabeça em Dourados.

Segundo o site Dourados News, a primeira tentativa de assassinato teria sido em 2015 quando chegou a ficar em estado de saúde considerado gravíssimo, e o outro atentado foi em agosto de 2019, sendo novamente baleado e internado, dessa vez, em estado grave.

2015

Jhonatan foi baleado no pescoço, rosto, cabeça e ombro daquele ano. A tentativa de homicídio aconteceu no Ceper do BNH 1º Plano em Dourados, onde a vítima prestava serviço. Ele chegou a permanecer por dias em situação de risco, mas conseguiu sobreviver.

2019

Em mais uma confusão, a Jhonatan foi baleado novamente. Ele sofreu o atentado no momento em que caminhava pela rua Elias Milan, no Jardim Flórida.

Ele chegou a pedir socorro dentro de uma igreja depois de levar um tiro nas costas e outro em uma das pernas. Foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e internado no Hospital da Vida em estado grave.

Morte

Nesta sexta-feira (7), Jhonatan Calegari da Silva de 33 anos foi encontrado morto em sua casa no bairro Estrela Porã, em Dourados. O jovem foi espancado várias vezes na cabeça.

As investigações apontam que os ferimentos foram causados por um pedaço de madeira.

O principal suspeito das agressões seria o cunhado da vítima, pois, segundo informações, os dois teriam iniciado uma discussão.