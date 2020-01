Homem abandona caminhonete furtada em lava-jato

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Toyora Hillux foi furtada no mesmo dia no bairro Cophatrabalho, antes do homem deixar o veículo no lava-jato - Foto: Divulgação/Assessoria

Após receber uma denúncia anônima na noite de ontem (16), uma caminhonete foi recuperada após ser levada em um lava-jato no Jardim Samambaia em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Toyora Hillux foi furtada no mesmo dia no bairro Cophatrabalho, antes do homem deixar o veículo no lava-jato.

O funcionário do estabelecimento disse que o homem deixou a caminhonete por volta das 10h para lavar e que mais tarde retornaria para buscar. Como o homem não voltou para buscar, o funcionário foi orientado a deixar o veículo em frente do estabelecimento.

A ocorrência foi encaminhada à DEPAC/CEPOL para os procedimentos cabíveis e a polícia investiga o caso.