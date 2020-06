Helicóptero tem pane elétrica e polícia descobre quase 200 kg de drogas no interior da aeronave

O homem foi preso - (Foto: Divulgação)

Quase 200 kg de cocaína e 2 kg de Skank foram apreendidas na noite de ontem (6) em Naviraí. As drogas estavam sendo apreendidas em um helicóptero. O flagrante aconteceu depois que a aeronave teve problemas técnicos e o piloto teve que pousar na área do município.

O homem, 56, foi levado para um hotel da cidade. A polícia chegou até o local após denúncia do pouso do helicóptero, modelo R22 com prefixo PP MZY. No sítio onde a aeronave pousou, foram informados da ida do piloto ao hotel.

Chegando lá, o homem disse que seguia para Santa Catarina, onde buscaria paraquedistas, quando ocorreu a pane elétrica.

Os militares solicitaram revistar o apartamento do piloto, onde encontraram 10 pacotes de Skank e diversas embalagens de pasta base de cocaína. Ele confessou ter pegado a droga no Mato Grosso e que levaria par Blumenau (SC).

Segundo o site Capitan Bado, o homem foi preso e levado junto dos entorpecentes à Polícia Federal de Naviraí. Ele será autuado por tráfico de drogas.