Guarda Civil Metropolitana apreende 75 linhas chilenas neste fim de semana em Campo Grande

O uso do cerol nas linhas é proibido por lei estadual de 2007, mas é amplamente utilizado para cortar pipas de competidores - Foto: Divulgação/GCM

Quase 300 pessoas foram flagradas espalhadas pelos bairros de Campo Grande soltando pipa neste fim de semana. Em uma operação nas regiões de Capital, a Guarda Civil Metropolitana apreendeu 75 linhas chilenas ao longo dos dois dias de operação. O uso do cerol nas linhas é proibido por lei estadual de 2007, mas é amplamente utilizado para cortar pipas de competidores. O instrumento é altamente cortante e perigoso principalmente para motoqueiros e ciclistas

A guarda também levou embora 45 pipas. As pessoas apenas foram orientadas na abordagem e ninguém acabou preso.

Nas regiões Anhanduizinho e Lagoa, os agentes encontraram no domingo (31) 42 linhas com cerol, 32 só na região Lagoa. Enquanto no Anhanduizinhos a guarda encontrou mais pessoas no Aero Rancho, na região Lagoa o Jardim Tijuca e Buriti foram onde os guardas mais encontraram aglomeração para soltar pipa com linha chilena.