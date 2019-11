Grupo responsável por mais de 20 furtos no interior é preso em Campo Grande

Os acusados foram autuados e presos em flagrante - Foto: Divulgação/Polícia Civil MS

Foi detido na tarde de ontem (11), um grupo responsável por 23 furtos ocorridos nos últimos 15 dias em mais de 10 cidados do interior do Estado. Everton Fabrício Carrilho Vital, 30, Luy Cristhian Cartides dos Santos, 23, e Laura Aline da Silva, 33, foram presos em Campo Grande.

Everton era fugitivo do sistema prisional onde cumpria pena pelo crime de roubo. No momento da prisão ele estava portando um revólver calibre .38, com quatro cartucho intactos.

Luy Cristhian estava na posse de um Fiat Grand Siena, utilizado para os crimes e também um celular produto de furto. Já Laura, companheira de Everton, ocultava em sua residência os produtos subtraídos pelos outros dois.

Foram recuperados vários relógios, celulares, um simulacro e outros objetos sem procedência comprovada. O flagrante foi lavrado por Associação Criminosa Armada, Porte de Arma de Fogo de Calibre Permitido, Receptação e Resistência. Os acusados foram autuados e presos em flagrante.

A investigação estava a cargo da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos – Derf, após informações levantadas pela Delegacia Regional de Polícia de Aquidauana.