Grupo criminoso é preso com maconha em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94,5 kg de maconha no km 144 da BR- 262, na manhã de quinta-feira (16).



Os policiais rodoviários federais estavam em ronda pelo perímetro urbano em Água Clara/MS, quando abordaram em frente a uma borracharia, três homens, de 33, 36 e 50 anos.



Eles estavam aguardando reparo no pneu do veículo Ford/Fiesta com placas de Belo Horizonte/MG, e ainda iriam retirar um automóvel VW/Gol com placas de Sertãozinho/SP, que estava recolhido no pátio de um guincho.



Os agentes solicitaram aos homens que levassem os veículos para uma fiscalização na Unidade Operacional da PRF. Nesse momento, o homem de 50 anos fugiu a pé para o centro da cidade.



Com o apoio da Polícia Militar, buscas foram feitas na cidade; o homem foi encontrado e preso.



No interior do Fiesta foram encontrados 109 tabletes de maconha que somaram 94,5 kg (noventa e quatro quilos e quinhentos gramas) da droga.



Os três homens, juntamente com a droga e os veículos, foram encaminhados à Polícia Civil de Água Clara/MS.