Governo divulga novo cronograma de atividades do concurso da Polícia Civil

Edital referente ao Curso de Formação para provimento no cargo de Agente de Polícia Judiciária da Polícia Civilé divulgado hoje (01.07) - (Foto: Mariana Cintra/TV Morena)

Nesta quarta-feira (01.07), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou o novo cronograma de atividades referentes ao Curso de Formação do concurso público para provimento no cargo de Agente de Polícia Judiciária da Polícia Civil.

O edital de retomada reforça que os efeitos administrativos decorrentes das matrículas dos candidatos no Curso de Formação Policial, sustados por meio do item 2 do Edital n. 88/2020, passarão a ser contados novamente, tendo como termo inicial a data de efetivo início da formação.

Para a realização do Curso de Formação Policial, os candidatos matriculados deverão observar as normas, as restrições e os procedimentos de biossegurança vigentes em Mato Grosso do Sul relacionados ao enfrentamento da doença Covid-19.

Na mesma edição do Diário Oficial do Estado, também foi publicada a convocação de alunos para a realização do pré-cadastro no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), através do link: https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf.

Já no último edital consta a convocação dos alunos para realizarem a Instrução do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO) em dia e horário determinado no anexo I do edital nº 014/2020.

Novo cronograma de atividades

Para conferir os editais na íntegra e todas as orientações referentes às convocações, acesse as páginas 41 a 57 da edição nº 10.209 do Diário Oficial do Estado.