Golpista do Facebook leva auxílio emergencial de idosa

Ao pedir ajuda para pagar boleto, nas redes sociais, uma senhora de 63 anos perdeu o dinheiro do auxílio emergencial do mês. O caso ocorreu em Dourados.

Ela tentou pagar o boleto no site oficial do governo e não conseguia. Teve a infeliz ideia de solicitar ajuda nas redes sociais, conhecido esgoto de curva chamado Facebook. Um perfil caridoso pediu para ela enviar o print, com os dados do cartão, e sacou todo o benefício do auxílio emergencial. Ainda alegou que conseguiu pagar a dívida.