Gestores da Agepen participam do evento “Despertando a Excelência em Liderança”

Para aprimorar os conhecimentos estratégicos, gestores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) participaram da palestra “Despertando a Excelência em Liderança”, na manhã desta sexta-feira (27). O evento foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), com o intuito de viabilizar a gestão dos servidores públicos do estado.

Realizado no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), o evento contou com a presença de servidores de diversas secretarias e órgãos públicos. O objetivo foi incentivar os participantes à autorreflexão sobre a prática da liderança, as características de um bom líder, habilidades de comunicação, feedback, ética no trabalho, trabalho em equipe, entre outros.

De forma interativa e utilizando dinâmicas e recursos audiovisuais, a palestra enfatizou aspectos motivacionais sobre liderança. Foi ministrada pelo professor e administrador na diretoria de planejamento do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Antônio Fládio Victória Neves.

Segundo o palestrante, a abordagem utilizada é bem agradável para que todos possam entender e perceber, por meio da autocrítica, os atributos de um líder que ainda não possuem. “Hoje é realmente um despertar para a busca de conhecimentos que irá proporcionar uma liderança melhor e, desta forma, crescer profissionalmente e alcançar os objetivos do órgão de maneira eficiente”, ressaltou Antônio Fládio.

Para o servidor há 11 anos do Imasul e chefe da unidade de geoprocessamento, Sérgio Luiz Bianchini, esse evento induziu os profissionais a refletirem sobre as atitudes dentro do funcionalismo público. “Atualmente lidero dois servidores, e os aspectos abordados aqui realçam comportamentos que, muitas vezes, na correria do dia a dia não conseguimos observar; então foi bem proveitosa essa palestra”, afirmou.

Servidora da Agepen há 23 anos, a chefe do Núcleo de Planejamento, Projetos e Convênios, Eliane Doraci da Silva, afirma que participar de palestras motivacionais é de extrema importância para reacender no profissional a vontade de se aprimorar e ter um olhar diferente dentro do ambiente de trabalho. “Inclusive no meu serviço aprendo muito com meus liderados também, é uma troca de informações constante, então muitos tópicos enfatizados aqui hoje eu utilizo no meu dia a dia e trazem resultados positivos, entre eles, o trabalho em equipe e a escuta ativa”, destacou Eliane.

Conforme o diretor-presidente da Agepen em exercício, Pedro Carrilho de Arantes, agregar conhecimentos e revivenciar aprendizados são ferramentas eficazes para o aprimoramento dos serviços prestados. “Essa foi uma oportunidade para aperfeiçoarmos técnicas e habilidades sobre gerenciamento e liderança, além de nos estimular a colocar em prática, da melhor maneira possível, os conceitos abordados”, enfatizou o dirigente.

Também estiveram presentes no evento, os diretores Arnold Rosenacker (Administração e Finanças); Elaine Arima Xavier Castro (Administração Penitenciária); Vilson Guedes (Escola Penitenciária); Antônio Rubens Fernandes (chefe da Divisão de Estabelecimentos Penais); Pedro Paulo Prieto (chefe da Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário); Anderson Aparecido da Silva Moreno (chefe da Corregedoria); além de diretores de unidades penais da capital, e servidores responsáveis por setores e núcleos da Agepen.

Texto e Fotos: Tatyane Santinoni.