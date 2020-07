Gaeco deflagra operação "Contágio" e servidores investigados estão afastados

Durante toda manhã militares do Gaeco cumpriram os mandados de busca e apreensão nas residências dos servidores - ( Foto: Cido Costa)

Na manhã desta quinta-feira (16), Dourados sofreu a operação do Gaeco e do Ministério Público Estadual, a pedido da Justiça o procurador geral do município Sérgio Enrique Martins e Secretário Municipal de fazenda Carlos Dobes, foram afastados por três meses da prefeitura.

A operação denominada “Contágio”, tem como objetivo desmantelar organização que estaria atuando com processos fraudulento, como dispensas de licitação para aquisição de produtos e equipamentos na cidade. Além de Sérgio e Carlos outros funcionários como Secretaria Municipal de saúde Berenice Machado de Souza também tiveram o afastamento por noventa dias, ambos publicados no Diário Oficial do município.

As investigações apuram supostas fraudes, em compras emergenciais via dispensa de licitação no valor de R$ 247.560,00, durante toda manhã militares do Gaeco cumpriram os mandados de busca e apreensão nas residências dos servidores e no Centro Administrativo Municipal (CAM), na Secretária de Fazenda e de Saúde e na Procuradoria Geral do Município.