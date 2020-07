Funcionário é preso suspeito de furtar carne em frigorífico de Nova Andradina

Polícia Militar foi acionada pelo segurança do frigorífico - (Foto: PM/Divulgação)

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de furtar duas peças de carne bovina e um rolo de fio elétrico em indústria frigorífica (Frigorífico Naturafrig), em Nova Andradina, a 288 quilômetros de Campo Grande, segundo a Polícia Militar (PM). O caso foi registrado na terça-feira (7).

De acordo com a polícia, a central de emergência 190 recebeu uma solicitação de atendimento no Frigorífico Naturafrig, localizado na Rua André Loyer, bairro Umbaracá, em Nova Andradina. Em denúncia à PM, o suspeito era funcionário da empresa e havia subtraído alguns produtos, que foram encontrados durante revista na saída do turno do autor.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais abordaram o homem e localizaram em seus pertences duas peças de carne bovina e um rolo de fio elétrico. Diante do flagrante, o envolvido foi detido e levado ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado e será apurado.