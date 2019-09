Funcionário do Ministério da Agricultura é encontrado morto em banheiro do Aeroporto

Zelindo chegou as 6h30 para trabalhar e se dirigiu ao banheiro. Pouco tempo depois, a faxineira entrou no local para limpá-lo e viu a vítima já sem vida - Foto: Arquivo

O corpo de um funcionário do Vigiagro (Sistema de Vigilância Agropecuária) foi encontrado no banheiro do Aeroporto Internacional de Campo Grande por uma faxineira por volta das 6h30 da manhã de hoje (30).

Segundo os reponsáveis pela investigação, a vítima, identificado como Zelindo Barbosa, cometeu suicídio. Zelindo chegou as 6h30 para trabalhar e se dirigiu ao banheiro. Pouco tempo depois, a faxineira entrou no local e viu a vítima já sem vida. O homem não portava documentos, por isso não se sabe ainda sua idade.

Na investigações serão ouvidas testemunhas como a família, a chefe do funcionário e a faxineira que encontrou o corpo. As imagens de vídeo foram entregues para a investigação.