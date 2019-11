Frigorífico tem novo vazamento de amônia em menos de dois meses

O acidente aconteceu antes do expediente de trabalho, e a empresa já está apurando as causas do acidente - Foto: Divulgação

Menos de dois meses após o vazamento de amônia no JBS unidade 2 - saída de Sidrolândia -, os funcionários do frigorífico foram pegos de surpresa com mais um vazamento na unidade na manhã desta sexta-feira (8).

De acordo com a assessoria, o vazamento foi rapidamente controlado e a área foi evacuada e interditada, não havendo registro de feridos.

A amônia é a melhor escolha para sistemas industriais, especialmente para equipamentos de refrigeração utilizados em frigoríficos. Se vazado, o produto pode oferecer riscos de intoxicação, com sintomas de dor de cabeça, vômito e falta de ar, podendo, inclusive, levar a vítima à morte.

O acidente aconteceu antes do expediente de trabalho, e a empresa já está apurando as causas do acidente.