Morre quinta vítima do ataque em Estrasburgo

O número de vítimas do ataque terrorista de terça-feira passada em Estrasburgo (França) subiu neste domingo, 16, para cinco, após a morte de um polonês, que estava entre os 11 feridos do atentado. O autor, Chérif Chekatt, de 29 anos, foi morto pela Polícia na quinta-feira, dia 13, depois de passar dois dias foragido. Até domingo, sete pessoas haviam sido detidas e interrogadas na investigação aberta pela Promotoria de Paris - seis delas, incluindo os pais e dois irmãos de Chekatt, já foram soltas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.