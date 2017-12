Forças Armadas reforçam segurança no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro

O trabalho de segurança na região já é realizado pela Força Nacional de Segurança Pública - Foto: Agência Brasil

Para reforçar o patrulhamento do Rio Grande do Norte, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou, nesta sexta-feira (29), o envio de dois mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ao estado. O trabalho de segurança na região já é realizado pela Força Nacional de Segurança Pública.

O início das operações com o apoio é aguardado para os próximos 15 dias. Segundo o ministro, chegou-se à avaliação da necessidade de uma ação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) devido à permanência do impasse na questão salarial e à recusa dos policiais militares e civis de voltarem a suas atividades normais.

Jungmann destacou durante a coletiva, em Brasília, a necessidade de que os policiais retomem suas atividades. "Apesar de todas as vicissitudes, o valor mais sagrado que temos é a vida. E quando a sociedade os dota de armas e equipamento para defendê-la, os faça na confiança que deposita neles", comentou.

Rio de Janeiro

O ministro anunciou ainda na ocasião que o presidente da República, Michel Temer, assinou o decreto que autoriza a prorrogação da GLO no Rio de Janeiro até o dia 31 de dezembro de 2018. O prazo seria encerrado com o fim de 2017.

Logo na primeira semana de janeiro, haverá reunião com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Pezão, e ministros para que sejam definidas as ações do próximo ano.