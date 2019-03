Força Tática prende homem por tráfico de drogas no bairro Danúbio Azul

Da redação com assessoria

A abordagem foi na região do Danúbio Azul por volta das 19h e contou com o apoio da Agência Local de Inteligência - Foto: Divulgação

Policiais Militares da Força Tática do 9° BPM nesta quinta-feira (28) retiraram de circulação um indivíduo por tráfico de drogas.

A abordagem foi na região do Danúbio Azul por volta das 19h e contou com o apoio da Agência Local de Inteligência – ALI do 9°BPM, onde foi preso um indivíduo de 21 anos de idade. Foram apreendidos na ocorrência 40,20g de cocaína e um veículo GOL VW.