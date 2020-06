Fim de caso: Mulher ameaça ex-marido de morte em condomínio nos altos da Afonso Pena

Outrora um ninho de amor, agora foi palco de ameaças - REPRODUÇÃO

O fim pode ser difícil para ambas as partes. Um senhor de 51 anos, no auge da maturidade, teve de se proteger contra as ameaças da ex-mulher, empresária com clínica estética na Capital, que supostamente não aceita o fim da história vivida entre os dois.

Na tarde de ontem, por volta das 16h, ela foi até o condomínio onde outrora foi o ninho de amor de ambos, ali nos altos da Avenida Afonso Pena, quase no fim da avenida e com o mesmo nome do logradouro, e não o encontrou por lá.

Sacou-lhe do telefone e ligou para o ex-amado dizendo: “Vou acertar a sua vida, vou te matar!”. No momento, poderia apenas um pedido de ultimato para a volta, porém, o senhor conseguiu confirmar que ela estava junto de dois homens quando o foi procurar. Seguranças? Comparsas? Alguém que estava esperando a vez de entrar no condomínio?

Resta a investigação policial determinar.