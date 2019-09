Filho é preso por matar pai com facada

No dia seguinte ao crime, Adailton se apresentou voluntariamente na Delegacia inviabilizando legalmente a prisão em flagrante - Foto: Divulgação

Policiais civis de Anastácio esclareceram o assassinato de Odarir Ramires Santana (45) assassinado pelo próprio filho, Adailton da Silva Santana, de 27 anos, na madrugada do dia 22 de setembro.

Na ocasião, a vítima discutiu com o autor, resultando em vias de fato. Com os ânimos acalmados, Adailton saiu do local e foi para casa. Ele retornou pouco tempo depois com uma faca e esfaqueou o pai pelas costas.

A investigação apontou que os dois estavam reunidos, em família, ingerindo bebida alcóolica e, em determinado momento, tiveram a discussão. No dia seguinte ao crime, Adailton se apresentou voluntariamente na Delegacia inviabilizando legalmente a prisão em flagrante. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva, tendo sido concedida e cumprida na tarde desta segunda-feira (30).

O autor possui registros de ocorrências de vias de fato, ameaça e lesão corporal contra a vítima e uma de vias de fato contra sua mãe.