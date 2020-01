Filha é presa sob suspeita de matar pai, mãe e irmão caçula

As vítimas são Flaviana Guimarães, Romuyuki Gonçalves e Juan Victor Gonçalves, de 16 anos - Foto: Reprodução/Record TV

A Polícia Civil prendeu na noite da quarta-feira, 29, Ana Flávia Menezes Gonçalves, de 24 anos, sob suspeita de matar o pai, a mãe e o irmão mais novo. A família foi encontrada carbonizada no porta-malas de um veículo encontrado na terça-feira, 28, em uma estrada rural de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

A namorada de Ana Flávia, Carina Ramos, de 31 anos, também foi presa, acusada de participação no crime.

As vítimas são Flaviana Guimarães, Romuyuki Gonçalves e Juan Victor Gonçalves, de 16 anos, segundo informações do portal G1.

Ana Flávia e Carina tiveram a prisão temporária de 30 dias decretadas pela Justiça após investigação do Setor de Homicídios da Delegacia Seccional da cidade.

Os delegados responsáveis pelo caso concederão entrevista à imprensa na tarde desta quinta-feira, 30, para falar sobre a investigação.