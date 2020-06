Fazendeiro é autuado em R$ 7,5 mil por ter carvoaria sem licença ambiental

No local havia o funcionamento de uma carvoaria com um forno - (Foto: Divulgação/PMA)

Na tarde de ontem (16), a Policia Militar Ambiental de Costa Rica encontrou em uma propriedade rural à margem da rodovia BR-359 uma carvoaria ilegal. O proprietário, 41, era dono da fazenda e morador do município.

No local havia o funcionamento de uma carvoaria com um forno, modelo rabo quente, produzindo carvão de exploração de vegetação nativa também ilegal. Não havia para nenhuma das atividades quaisquer licenças ou autorizações do órgão ambiental competente. Outra atividade potencialmente poluidora que foi verificada era a extração de seixos de rocha (pedras), também sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ambiental exigida pela legislação, bem como sem a licença da Agência Nacional de Mineração (ANM).

O homem admitiu que era proprietário do local - Foto: Divulgação/PMA

Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 7.500,00. Ele também responderá crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem a autorização ambiental, cuja pena é de três a seis meses de detenção e por crime de exploração ilegal de madeira, com pena prevista de seis meses a um ano.