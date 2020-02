Ex-prefeito é baleado com dois tiros na cabeça em fazenda

O crime aconteceu na fazenda de Lanzarini, em Amambaí, a 355 km de Campo Grande - Foto: Gazeta News

O secretário especial do Governo do Estado e ex-prefeito de Amambaí, Dirceu Lanzarini, foi baleado na cabeça na manhã desta segunda-feira. Ele foi encaminhado a hospital de Dourados em estado grave. Lanzarini estava em uma camionete com o genro quando foram atingidos pelos disparos, em Amambaí, a 355 km de Campo Grande.

O genro do ex-prefeito que também foi baleado, dirigiu a caminhonete até o quartel do Corpo de Bombeiros da região que os encaminharam até o Hospital Regional de Amambaí. Ao chegar, médicos notaram que Lanzarini havia perdido grande parte da massa encefálica, estava inconsciente e com dificuldades de respirar, segundo os sites Gazeta News e Amambaí Notícias.

Lanzarini é secretário especial da Casa Civil no Governo do Estado

A suspeita segundo comentários no hospital, é que um funcionário da fazenda onde aconteceu o crime tenha sido responsável pelo atentado. Lanzarini se encontra em estado de saúde grave e se encontrada entubado no Hospital do Coração em Dourados.