Ex-marido é preso após agredir mulher e se negar a entregar o filho e o carro da vítima

O homem voltou a agredi-la com empurrões dizendo que iria matá-la - Foto: Ilustração

Um homem de 27 anos foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, na noite de ontem (21), após agredir a ex-mulher que estava com o filho no colo.

Segundo a vítima, ela foi buscar o filho e o veículo que estavam na casa do ex-marido que se negou a devolver e tentou acerta-la com uma vara de pescar pela janela da residência. A mulher conseguiu pegar a criança, mas foi empurrada pelo homem.

Após deixar a vítima ir embora com o filho e o automóvel, o homem decidiu acompanha-la para que ela devolvesse uma máquina fotográfica, mas durante no caminho ele voltou a agredi-la com empurrões dizendo que iria matá-la. Descontrolado, ele jogou o controle do portão em uma calçada, guardou a chave no bolso e continuou a empurrar a mulher, que ao perceber a presença de um motociclista passando pelo local, pediu ajuda.

A testemunha ao ver as agressões foi até a residência da mulher e informou aos tios o que estava acontecendo. Quando os pais da mulher chegaram no local, o autor fugiu levando a chave do carro, para dentro de sua casa e trancou o portão.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e encontrou o autor trancado no imóvel e ameaçando com palavrõs o ex-sogro. Depois de alguns instantes, os policiais conversaram com o acusado, que abriu o portão e foi conduzido para a Primeira Delegacia de Polícia Civil.