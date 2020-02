Estrutura de escorregador cai e mata menina de 3 anos

Na noite de ontem, 13, Estela Lopes, 3, morreu após a estrutura de um escorregador cair em sua cabeça - Foto: Reprodução

Na noite de ontem (13), Estela Lopes, 3, morreu após a estrutura de um escorregador cair em sua cabeça. A menina estava brincando no balanço com com outras crianças em uma praça no bairro Generoso em Corumbá, a 427 km de Campo Grande.

Conforme o portal Diário Corumbaense, Estela foi socorrida e levada ao pronto-socorro e em seguida encaminhada ao Centro de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de hoje (14). A irmã de Estela também foi atingida, mas sofreu ferimentos leves nas costas.