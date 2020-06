Multa para quem vender linha chilena ou cerol em Campo Grande será de R$ 5 mil

Só no no último fim de semana a Guarda Municipal encontrou 297 pessoas espalhadas pelos bairros da cidade soltando pipa na rua, em grupos, entre crianças, adolescentes e adultos - Foto: Ilustração

Quem ainda insiste em vender cerol ou linhas chilenas para os "pipeiros" de plantão de Campo Grande, vai ter que arcar com as consequência. Uma lei complementar publicada hoje (4) no Diogrande, confirmou o aumento em cinco vezes o valor da multa para quem comercializa os produtos.

A lei é de 2008, mas na complementação da lei, além da apreensão do material, os estabelecimentos comerciais também vão receber auto de infração e multa de R$ 5 mil, valor quintuplicado em relação ao que estava em vigor. Já para os "pipeiros" que usam o cerol ou outro material cortante, a multa é de R$ 1 mil.

Só no no último fim de semana a Guarda Municipal encontrou 297 pessoas espalhadas pelos bairros da cidade soltando pipa na rua, em grupos, entre crianças, adolescentes e adultos. A modificação é de autoria do vereador André Salinero (Avante) e foi aprovada na Câmara Municipal no dia 12 de maio.