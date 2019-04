Especializada incinera mais de 8 toneladas de entorpecentes em Campo Grande

Da Redação com Assessoria

A Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) destruiu mais de 8 toneladas de entorpecentes - Foto: Divulgação

Na manhã de hoje (5), às 08h, em um frigorífico da Capital, a Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) destruiu mais de 8 toneladas de entorpecentes, apreendidos pelas forças de segurança que atuam no Estado, no último trimestre de 2019.

Estiveram presentes no ato de incineração, o Delegado Titular da DENAR, Dr. Gustavo Adolpho Bianchi Ferraris, o Promotor de Justiça Dr. Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues, representando o Ministério do Estado de MS, os Fiscais Sanitários Matheus Moreira Pirolo e Gizele Fretes Rodrigues, as Peritas Oficiais Elisângela Manieri e Fernanda Mesquita Roese Guerbas, além dos funcionários da Secretária de Estado de Saúde, Delegados, Investigadores de Polícia e Escrivães.