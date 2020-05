Escola e sindicato confirmam morte de professora em Campo Grande: "inestimável perda"

Soraya Sena era diretora adjunta da Escola Estadual Arthur Vasconcellos Dias (EEAVD) - Foto: Reprodução

Por meio das redes sociais, a Escola Estadual Arthur Vasconcellos Dias (EEAVD) confirmou a morte da professora e diretora adjunta da escola, Soraya Sena, 59, nesta tarde (30). Segundo boletim de ocorrência, ela foi encontrada morta no banheiro de sua casa na manhã de hoje. O Samu foi acionado e constatou a morte dela uma hora depois. Soraya teria batido a nuca na pia do banheiro.

"Queridos, é com pesar que informamos o falecimento da nossa diretora adjunta Soraya Sena. A família EEAVD está em luto. Sabemos que será velada às 14h15 no Parque das Palmeiras por pouco tempo ainda hoje. Sigamos em oração e carinho uns com os outros", diz o anúncio da escola.

O Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP/MS), soltou uma nota lamentou e "prestou as mais sinceras condolências à família e amigos, por esta inestimável perda, e roga que as forças divinas confortem os corações de todos que conheciam e amavam a professora Soraya".

O sepultamento foi às 16h15 no Parque das Palmeiras, próximo à UCDB. A polícia investiga a morte da professora.