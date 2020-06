Empresário morre em acidente de trânsito; veículo chegou a se partir no meio

O empresário morreu na hora - (Fotos: Divulgação)

O empresário Roberto Angeloni, 50, morreu no final da manhã de hoje (28) após se envolver em um grave acidente na BR-101 em Biguaçu (SC). Ele estava em uma Mercedes Benz, com placas de Criciúma, e se envolveu em uma colisão com um veículo Ford Ranger.

O carro de Angeloni saiu da pista e colidiu contra um poste, e chegou a partir no meio. Ele morreu na hora. A Polícia Rodoviária Federa (PRF), confirmou agora pouco que a vítima se tratava do empresário. Pelas fotos foi possível ver câmbio do veículo lançado metros de distância de uma das partes do carro.

Conforme com o site santa-catarinense, ND Mais, a PRF ainda não soube informar o que pode ter ocorrido. A velocidade do carro no momento do acidente também não foi informada, mas com o impacto da batida é provável que o veículo poderia estar em alta velocidade.



