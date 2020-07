Empresário é autuado por construção de barração para fábrica em área protegida

O proprietário, 62, realizava a obra para implantação de uma fábrica de postes, sem autorização ambiental - (Foto: Divulgação)

Na tarde de hoje (2), a Polícia Militar Ambiental de Coxim localizaram uma obra de fundação para a construção de um barracão, degradando a mata ciliar do rio (área de preservação permanente – APP).

O proprietário, 62, realizava a obra para implantação de uma fábrica de postes, sem autorização ambiental. A limpeza para a fundação, já com início de implantação das colunas ocorreu a um metro do rio, quando no local deveriam ser conservados 200 metros como área protegida de preservação permanente.

As atividades foram interditadas. Pela infração administrativa, o proprietário recebeu multa de R$ 5.000,00. Ele também responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção.

O autuado foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (PRADA).