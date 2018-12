Em reforma, Depac Centro passa a funcionar na 2ª Delegacia

Desde a última semana o atendimento na Depac/Centro, está sendo realizado na 2ª Delegacia de Polícia Civil (DP), que fica localizada na avenida Monte Castelo, 464, no Monte Castelo.

Isso porque a unidade passa por obras de melhorias da infraestrutura. A mão de obra utilizada na reforma será de presos dos regimes aberto e semiaberto do sistema prisional da Capital – por meio do projeto Mãos que Constroem.

O projeto Mãos que Constroem é fruto de uma parceria entre a Sejusp com o Conselho da Comunidade de Campo Grande e o Poder Judiciário. No Projeto o Governo do Estado conta apenas com a utilização da mão de obra prisional, autorizada pela 2ª Vara de Execução Penal.

E ao final de cada reforma o reeducando recebe uma carta de recomendação atestando sua eficiência no trabalho.