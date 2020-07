Em primeira ação de fiscalização do fechamento de serviços Semadur fecha 14 comércios na Capital

De acordo com os decretos 14.380 e 14.387, aos sábados e domingos todas as atividades não essenciais devem ser paralisadas. - (Foto: Leonardo de França)

Durante o sábado (18), a Prefeitura fez abordagens em 353 estabelecimentos comerciais nas sete regiões da Capital, do total, 14 lojas foram interditadas e podem ficar fechadas por pelo menos três dias. A “batida” foi feita por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur).

De acordo com os decretos 14.380 e 14.387, aos sábados e domingos todas as atividades não essenciais devem ser paralisadas. O consumo de produtos está proibido em hipermercados, açougues e todos outros serviços do ramo, podendo ser realizada apenas venda para retirada e por delivery. Bares e afins que possuam alvará informando a venda de alimentos devem atuar apenas com delivery e drive-thru.

Proprietários que desrespeitarem os decretos terão os locais lacrados inicialmente por três dias e, caso haja reincidência, por sete dias. A terceira autuação poderá acarretar em perda do alvará de funcionamento.