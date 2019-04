Em 'Operação Saturação' na região central de Campo Grande, Policia Militar divulga os dados entre os dias 11 e 15 deste mês

No período compreendido entre os dias 11 a 15 de abril, o 1º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento na região urbana do centro da Capital, desenvolveu, através de analise da mancha criminal dos bairros compreendidos na região centro, a - Foto: Divulgação

No período compreendido entre os dias 11 a 15 de abril, o 1º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento na região urbana do centro da Capital, desenvolveu, através de analise da mancha criminal dos bairros compreendidos na região centro, a denominada Operação Saturação.

A ação planejada pelo comando da unidade e desenvolvida através de suas equipes operacionais realizou, além do policiamento ostensivo e preventivo ordinário, rondas e abordagens específicas em toda a região central, abordando e checando pessoas em atitude suspeita, abordagens a moradores de rua e usuários de drogas, realizando checagens de “flanelinhas” no entorno dos estabelecimentos com maior aglomeração de pessoas e veículos, e intensificou as ações durante a madrugada com o objetivo de prevenir e reprimir furtos e arrombamentos.

Nos pontos sensíveis da área de atuação do 1º Batalhão, tais como antigo terminal rodoviário, Orla Morena, Orla Ferroviária e outros locais com grande concentração de público, foram realizadas blitz e bloqueios criminais, sendo realizadas abordagens em diversos veículos e condutores.

Resultados:

Durante policiamento realizado no perímetro da antiga rodoviária, na ultima quinta-feira (11), policiais militares em rondas avistaram uma moradora de rua caída ao solo com um ferimento proveniente de faca, realizando o primeiro atendimento a vítima que foi socorrida em estado grave para Santa Casa de Campo Grande. Através da rápida intervenção, policiais militares do 1º BPM efetuaram a prisão da autora em flagrante delito, ela foi presa no interior da antiga rodoviária.

Alvo de diversas denuncias de moradores das imediações e comerciantes das imediações da Morada dos Baís, Orla Ferroviária e Travessa Pimentel, uma equipe operacional efetuou, na tarde deste sábado (13), a apreensão de uma menor flagrada pelos policiais no momento em que entregava uma porção de pasta base de cocaína a um usuário, também detido. Ambos foram encaminhados até Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro.

Na madrugada de Domingo, policiais da equipe de Força Tática, efetuaram a prisão de um homem, 36 anos, pela prática do delito de tráfico de drogas. O conduzido foi abordado na praça Ary Coelho, Avenida Afonso Pena, ele utilizava como subterfúgio para mascarar a sua prática ilícita, um carrinho de venda de salgados.

Em seus pertences, os policiais localizaram diversas porções de pasta base de cocaína prontas para o comércio, além de apreender R$1.045,00 em dinheiro trocado. O autor confessou a prática delitiva e levou a equipe até sua residência, onde foram localizadas mais duas porções na forma bruta (pedra), da mesma substância, que somadas totalizaram 78 porções. Através do empenho da equipe, a policia militar retirou de circulação 168g de pasta base de cocaína. Na ocorrência foi apreendidos ainda, 04 aparelhos celulares sem procedência, uma balança de precisão e um simulacro de pistola.

Durante a operação 513 indivíduos foram abordados e checados, entre eles 06 mandados de prisão cumpridos, 240 veículos, entre carros e motos, foram vistoriados, sendo que um veículo em busca foi recuperado além de 02 flagrantes de tráfico de drogas que resultaram na retirada de 170g de pasta base de cocaína das ruas do centro.