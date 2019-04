Em Operação Divisa VI, 40 pessoas são presas em 24 horas

A ações contam com a participação Grupamento Aéreo (GPA), da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Ambiental, entre outras forças de segurança de outros estados - Foto: Divulgação/Assessoria

Nesta sexta-feira (26), a Operação Divida Segura VI resultou na prisão de 40 pessoas, 56 notificações de trânsito e sete veículos removidos para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e uma arma de fogo apreendida. Ainda foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão.

O objetivo das atividades realizadas é a redução dos índices criminais da região, tais como, tráfico de drogas de armas e roubo de veículos.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIFRON/DIV), está realizando a Operação Divisa Segura VI. As ações realizadas simultaneamente em nove municípios da região de divisa de Mato Grosso do Sul com os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. Em sua sexta edição a operação faz parte das ações do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual.

De acordo com o secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira e Divisas (GGIFRON/DIV), coronel Edimilson de Oliveira Ribeiro, que coordenou a operação, durante toda operação foram abordadas 111 pessoas e cerca de 300 veículos,

“As ações nas cidades de Coxim, Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis, Paranaíba, Cassilândia, Costa Rica e Chapadão do Sul e Aparecida do Taboado, continuam por tempo indeterminado, pois a nossa meta é cumprir com excelência as ações traçadas no Planejamento Geral realizado pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas, gerando consequentemente uma maior sensação de segurança para a população dessas cidades”, pontou o coronel.

A ações contam com a participação Grupamento Aéreo (GPA), da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Ambiental, entre outras forças de segurança de outros estados.