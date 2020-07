Em Naviraí, Polícia Militar prende indivíduos por tráfico de drogas

O dinheiro e a droga aprendido pela polícia - (Foto: Polícia Militar)

Na noite de domingo (05), por volta das 21h35min, uma equipe da Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, durante policiamento ostensivo e preventivo pelo centro da cidade, avistou um indivíduo em fundada suspeita, em frente a uma residência conhecida como ponto de venda de drogas.

Ao perceber a aproximação policial, o indivíduo entrou rapidamente em um veículo e empreendeu fuga em alta velocidade. Foi iniciado o acompanhamento tático ao veículo que foi abordado em seguida.

O condutor foi identificado como um homem de 34 anos, e ao ser indagado sobre o que fazia no local, informou que teria ido comprar drogas e que, ao ver a viatura policial, teria jogado fora as 06 (seis) porções de crack, com total de 1g (um grama), que havia comprado.

Dessa maneira, a equipe retornou à residência e fez contato com a proprietária da residência, a qual estava com sua cunhada de 27 (vinte e sete) anos, que foi reconhecida pelo homem como responsável pela venda da droga.

Foram realizadas buscas pela residência e no quarto da mulher, foi encontrada a quantia de R$314,00 (trezentos e quatorze) reais em dinheiro trocado.

Diante dos fatos, os dois envolvidos foram presos, bem como a droga e o dinheiro foram apreendidos pela equipe da Força Tática.