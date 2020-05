Em fiscalização, PRF apreende drogas e veículo com placa falsa no interior de MS

O suspeito, juntamente com o veículo e os entorpecentes, foi encaminhado para a Polícia Civil em Bataguassu - Foto: Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta quarta-feira (20), em Bataguassu, 1.005,7 kg de maconha, 13,3 kg de skunk e 1 kg de haxixe em uma caminhonete furtada.



A equipe fazia fiscalização no km 41 da BR-267, quando abordou uma Toyota/Hilux, com placas de São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), conduzida por um homem, de 32 anos.



A caminhonete estava carregada com as drogas, que após pesagem, totalizaram 1.020 kg de maconha, skunk e haxixe.



Em consulta aos sistemas, foi constatado que as placas utilizadas eram falsas, sendo as originais de Pitangui (MG), com registro de furto desde de fevereiro deste ano em Nova Serrana (MG).



O suspeito, juntamente com o veículo e os entorpecentes, foi encaminhado para a Polícia Civil em Bataguassu.