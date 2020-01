Em dez dias, dois entregadores foram assaltados na mesma rua em Dourados

Da redação com Dourados News

Dois moto entregadores foram assaltados praticamente no mesmo lugar - Foto: Ilustração/Internet

Em um período de 10 dias, dois moto entregadores foram assaltados praticamente no mesmo lugar em Dourados. Os crimes aconteceram na Rua Hertis, no bairro Chácara Cidelis, um no dia 4 de janeiro e outro na última quarta-feira (15) .

Segundo o site Dourados News, os dois assaltos apresentam semelhanças, como o horário, sendo um caso as 21h e outro às 23h, assim como a condição das vítimas, ambos entregadores de pizzas em horário de serviço.

Conheça os casos

O entregador de 30 anos foi alvo de criminosos na noite dessa quarta-feira (15) em Dourados e atendia pedido na região da Chácara Cidelis quando foi abordado por duas pessoas.

Eles tomaram a motocicleta que estava sendo utilizada no serviço de entrega, a carteira com documentos e R$ 220,00 em espécie, um celular e até a caixa de isopor com duas pizzas.

Já no dia 4 de janeiro, por volta das 23h, um entregador de 32 anos não chegou a ter a moto levada durante o assalto, mas perdeu R$ 100 em espécie, além dos documentos pessoais. Ele só não teve a caixa de isopor levada pois já havia realizado a entrega e estava voltando para a região central de Dourados.

De acordo com o relato do entregador de 32 anos, a abordagem do assalto foi feita por duas pessoas a bordo de uma moto.