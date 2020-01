Em colisão na BR-163, motorista morre e dois ficam em estado grave

O Corpo de Bombeiros de Coxim esteve no local para retirar o corpo da vítima das ferragens, equipes do Núcleo Regional de Perícias de Coxim e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local registrando o acidente - Foto: Maikon Leal/Coxim Agora

Um acidente no km 647 da BR-163, próximo a Rio Verde (MS), fez uma vítima e duas pessoas feridas na madrugada de hoje (28) após uma colisão entre dois veículos.

A batida aconteceu entre dois Fiat Uno que seguiam em sentidos opostos. O motorista da cor branca ficou preso as ferragens do veículo e morreu na hora. Já o motorista e passageira do Fiat Uno de cor vinho sofreram graves ferimentos e foram socorridos por uma equipe da CCR MS Via e encaminhados ao Hospital Municipal de Rio Verde. O estado do motorista seria o mais grave.

O Corpo de Bombeiros de Coxim esteve no local para retirar o corpo da vítima das ferragens, equipes do Núcleo Regional de Perícias de Coxim e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local registrando o acidente.

Com informações do portal Coxim Agora.