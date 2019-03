Em Brasília, secretário de Segurança de MS participa de reunião com representantes da Senad

Divulgação

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, esteve reunido nesta quarta-feira (20.3), em Brasília, com o secretário Nacional de Políticas Sobre Drogas substituto (Senad), Igor Montezuma, e com o chefe de gabinete da pasta, Diogo Soriano.

Objetivo da agenda foi solicitar a destinação de recursos para Mato Grosso do Sul, oriundos das alienações de bens móveis, a viabilização de imóveis para atender as demandas da Coordenadoria Geral de Perícia e das polícias Civil e Militar, além da atualização sobre as medidas que serão implementadas pelo Governo Federal para imprimir celeridade na conversão de moedas estrangeiras apreendidas em moeda nacional.

De acordo com o secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, os processos estão adiantados e uma Medida Provisória está sendo editada, com intuito de apresentar uma reengenharia nas alienações de bens, conversão de moedas e destinação dos recursos. “Como os repasses do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) são pequenos para este ano, temos que buscar outras fontes, para que possamos garantir investimentos e melhorias na segurança pública”.

Outra reivindicação apresentada durante a reunião está relacionada a elaboração de projetos para aquisição de equipamentos destinados à área de perícia: “O que nós queremos com essa medida é reduzir o prazo na expedição de laudos periciais de drogas e a extração de dados de telefones celulares”, explicou Videira.