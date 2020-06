Durante trabalho, idoso de 77 anos morre após ser soterrado em fossa de 6 metros

Ele caiu por volta das 9h da manhã e foi encontrado às 12h20 - (Foto: Foto: José Luiz Bressa/Portal Conesul)

Na manhã de hoje (30), um idoso, 77, morreu soterrado quando estava trabalhando no revestimento de uma fossa de aproximadamente 6 metros. O caso aconteu em Naviraí, a 295 km de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado, para a ocorrência de soterramento, mas teve que solicitar o reforço da Prefeitura que auxiliou com uma pá carregadeira e uma retro escavadeira e da Sanesul que disponibilizou duas retro escavadeira e colaboradores para auxiliar na escavação realizada para encontrar o idoso na busca que durou três horas.

"Agradeço em nome da corporação, todos que atuaram auxiliando no trabalho árduo de escavação em busca da vítima, os agradecimentos se estenderam a Polícia Civil, a prefeitura e a Sanesul e seus colaboradores que se dedicaram junto ao corpo de bombeiros. É com pesar que a corporação informa o óbito da vítima", disse o major Kleber Barbosa Arantes agradeceu em nome da corporação. Com informações do Portal Conesul.

Ele caiu por volta das 9h da manhã - (Foto: Foto: José Luiz Bressa/Portal Conesul)