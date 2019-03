Durante o Carnaval, Polícia Militar Rodoviária registra sete acidentes em rodovias de MS

Da redação com assessoria

Já em relação ao número de acidentes a Polícia Militar Rodoviária atendeu sete ocorrências, que implicaram em cinco vítimas, sendo duas fatais e três graves - Foto: Ilustração

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) realizou de 1º a 6 de março a operação Carnaval 2019. Durante esse período a unidade intensificou a fiscalização e ampliou a presença policial militar em pontos e horários sensíveis nos quase 15 mil quilômetros de rodovias estaduais.

Neste período a Polícia Militar Rodoviária fiscalizou e abordou 3.645 veículos, o que resultou na emissão de 576 autos de infrações de trânsito, recolhimento de 14 Carteiras de Habilitação (CNHs), seis pessoas foram presas e conduzidas à Delegacia de Polícia Civil. Também foram apreendidas duas armas de fogo, 395 munições e 12 quilos de maconha.

Já em relação ao número de acidentes a Polícia Militar Rodoviária atendeu sete ocorrências, que implicaram em cinco vítimas, sendo duas fatais e três graves.

De acordo com o comandante do BPMRv, tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva, ao todo foram empregados diariamente 40 policiais militares, que atuaram em 12 Bases Operacionais Rodoviárias fixas que ficam localizadas nos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, além de mais 15 equipes volantes que percorreram os locais vulneráveis

“A Polícia Militar Rodoviária continua com a operação nesta quarta-feira de Cinzas (6.3), quando se espera o aumento do fluxo viário já que as atividades profissionais se normalizam e boas partes das pessoas ainda retornam para casa”, pontua o comandante.

Para falar com a Polícia Militar Rodoviária ligue 198 ou baixe o aplicativo de telefonia móvel Rodovia Viva PMR-MS.