Dupla tenta fugir com TV após roubo no Noroeste e são presos na moto

Dupla tentou levar TV e se atrapalhou - DIVULGAÇÃO

Dois indivíduos foram presos na noite de ontem (10) no Noroeste tentando levar uma TV de 50 polegadas em uma Honda Biz.

Na fuga, tentaram esconder a tv no mato, mas foram vistos por policiais militares do 9º Batalhão. Além da tv, eles também haviam roubados joias e outros objetos de uma casa no Noroeste.

O menor foi conduzido para a Unei, o maior de idade para a delegacia e a TV para o dono.