Dupla é presa em flagrante delito após furtar fio de cobre de estabelecimento no centro da Capital

No local, a equipe realizou uma incursão pelo interior do estabelecimento e localizou dois homens, 31 e 34 anos, danificando a estrutura do prédio para retirar fios de cobre - Foto: Divulgação/Assessoria

Na tarde desta sexta-feira (03), uma equipe operacional do 1º Batalhão de Polícia Militar, efetuou a prisão de dois homens em flagrante delito por tentativa de furto.

Atendendo a uma ocorrência repassada através do 190, os policiais militares deslocaram até o prédio de um supermercado desativado, localizado no centro. No local, a equipe realizou uma incursão pelo interior do estabelecimento e localizou dois homens, 31 e 34 anos, danificando a estrutura do prédio para retirar fios de cobre.

Eles foram flagrados com diversas ferramentas que eram utilizadas como instrumentos para a prática do delito e receberam voz de prisão. Os homens confessaram que pretendiam vender os produtos furtados em qualquer fábrica de materiais de reciclagem.

Os autores foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro onde foram autuados em flagrante pela autoridade policial. Um dos detidos estava foragido do sistema prisional.