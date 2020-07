Dourados: Dona guarda veículos roubados em sua casa e diz “Não sabia”

Frota estava na garagem por acaso, diz dona de casa - (Foto: Divulgação/PRF)

Dois veículos roubados no Rio de Janeiro guardavam destino bucólico em uma garagem em Dourados, sendo descobertos após denúncias de informantes que estão em todo lugar.

Alguém avisou a Polícia Rodoviária Federal que uma casa na rua Ponta Grossa, no Jardim Ouro Verde em Dourados, havia um Honda HR-V com as placas tampadas, na tarde desta segunda-feira.

Os policiais foram checar o ocorrido, haja vista que em Dourados é próximo à fronteira, e a dona da casa explicou que tampou a placa para evitar que curiosos de plantão notassem o carro. Segundo ela, nos últimos dias havia pessoas olhando a placa do seu carro ali na região. É.

Além do Honda, também havia uma Hillux na garagem. Os policiais fizeram a checagem e perceberam que era tudo fria, tudo veículos roubados no Rio de Janeiro. Um em 2016 e o outro em 2017.

Segundo Roberta Fontana, a dona da casa, a Hillux é do seu ex-noivo, Thiago Dutra de Souza, e teria sido deixada ali há seis meses.

O Honda seria dela mesmo e foi comprado em uma garagem em Mundo Novo, outro município na fronteira. Pelo carro ela teria dado uma entrada de R$ 10 mil e dividido o restante em 12 x R$ 650, que passa longe do valor real de um carro desses.

Os carros e a dona foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Dourados.