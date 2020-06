Dono de espetinho espanca tio em oficina e o ameaça com pistola

Segundo o registro policial, oficina fica nesta parte da avenida - REPRODUÇÃO

Junto de um comparsa e com intenções nada familiares, um sobrinho resolveu dar uma surra no próprio tio, de 41 anos, além de ameaçar dizendo que “daquele dia você não passa”.

Na tarde desta sexta-feira, às 15h, em uma oficina na Avenida Marechal Deodoro, em Campo Grande, a vítima estava trabalhando e não viu quando dois homens entraram na oficina e um deles já lhe chapou o pé no rosto.

Mesmo assustado e tonto, ele conseguiu reconhecer o sobrinho, que gritava e junto do outro comparsa começaram a lhe espancar enquanto estava caído no chão. Esse sobrinho é dono de um espetinho ao lado do Hospital Regional.

O comparsa, mais nervoso, tirou uma pistola preta da calça, segundo descreve a vítima aos policiais, e ameaçou atirar. O mecânico gritou por socorro e o dono da oficina apareceu. A sua presença pode ter assustado os agressores que foram embora, deixando o recado: “vou te matar, você vai morrer”, antes de entrarem em uma camionete S-10 branca e partirem.