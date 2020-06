Dois homens são presos em Nova Andradina por descumprir medida protetiva

No momento em que a equipe policial chegou ao local, foi possível identificar a presença dos autores, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para serem adotadas as medidas cabíveis. - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, foi acionada na tarde de segunda (22), para atender dois possíveis descumprimentos de medidas as protetivas de urgência de duas vítimas de 32 e 45 anos, na Rua Juscelino Kubitscheck e Avenida Reitor Pero, em Nova Andradina.

A equipe de rádio patrulha realizava o policiamento ostensivo e preventivo quando foi solicitada pela central do 190 para seguirem nos endereços localizados nos bairros Vila Operária e Jardim Universitário. De acordo com as vítimas, os seus ex-companheiros estavam nas suas residências descumprindo a ordem de restrição determinada pelo juiz. No momento em que a equipe policial chegou ao local, foi possível identificar a presença dos autores, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para serem adotadas as medidas cabíveis.

É importante citar que as medidas protetivas são mecanismos legais que têm como objetivo proteger um indivíduo em situação de risco. O caso mais comum de medida protetiva é da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que visa proteger mulheres, vítimas de violência familiar e doméstica de serem agredidas novamente e o seu descumprimento foi tipificado como crime em 2018.