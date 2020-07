Dois homens são presos com mandados de prisão no Vale do Ivinhema

. Diante da situação de flagrância, os foragidos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema e Nova Andradina - (Foto: Divulgação)

Foram presos na tarde de ontem (7), dois homens, de 46 e 70 anos, que eram procurados pela justiça. Durante o patrulhamento ostensivo e preventivo na área urbana da cidade de Novo Horizonte do Sul, a 338 km de Campo Grande, e com informações de que um homem morador da rua Realina Corina dos Santos era procurado da justiça, os policiais militares deslocaram até o endereço para verificar as informações.

Ao chegar no local a equipe policial foi recebida por um homem e após apresentar os documentos pessoais e realizar a consulta no sistema policial, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor.

Já a segunda prisão aconteceu em Nova Andradina, a 241 km de Campo Grande, quando a equipe de força tática realizava a fiscalização dos estabelecimentos comerciais que estão cumprindo o decreto municipal. Ao passar pela rua São Vicente de Paula a equipe policial visualizou uma aglomeração de pessoas, momento em que optou por realizar a abordagem no local.

Durante consulta no sistema policial dos abordados, foi encontrado um mandado de prisão em desfavor de um homem de 70 anos. Diante da situação de flagrância, os foragidos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema e Nova Andradina para providências.