Dois dos 74 fugitivos de Pedro Juan são recapturados a caminho de Dourados

Luiz Alves da Cruz, que estaria utilizando o nome falso “Eduardo Alves da Cunha”, e um outro individuo, ainda não identificado, foram recapturados nesta segunda-feira (20) durante a forte operação policial que busca recuperar os 74 presos foragidos da penitenciária regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Segundo o site Douranews, a Sejusp (Secretaria estadual de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) informou que o falso ‘Eduardo Alves’ teria sido pego enquanto caminhava pela BR 463, entre Dourados e Ponta Porã. O outro preso teria sido localizado na região do Assentamento Itamarati, em Ponta Porã.

De acordo com o secretário Antônio Carlos Videira, o delegado Carlinhos, o número de fugitivos pode aumentar ou diminuir, porque algumas pessoas podem ter saído no decorrer da semana, embora as autoridades paraguaias falem em 75 presos foragidos da cadeia.

Embora se tenha diagnosticado que os presos saíram por um túnel cavado ao longo dos dias que antecederam à ação deste domingo, existe também a possibilidade de que eles tenham fugido pelo portão principal, situação que ainda é apurada pelo governo do país vizinho.

