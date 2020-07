DOF recupera em Maracaju caminhonete roubada em Minas Gerais

A camionete Toyota Hilux de cor prata roubada na cidade de Nova Lima (MG) foi recuperada nesta quarta-feira (15). - (Foto:Divulgação)

A Policia Militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperou nesta quarta-feira (15), na Rodovia MS-164, em Maracaju, cidade distante a 157 quilômetros de Campo Grande, uma caminhonete Toyota Hilux que havia sido roubada em Nova Lima (MG). Um homem de 64 anos de idade, que conduzia o veículo foi preso.

Segundo o DOF, o veículo foi parado para uma checagem da Operação Hórus, durante um bloqueio policial para fiscalização na Rodovia MS-164, região de Maracaju. Na checagem dos dados, o condutor do veículo apresentou documento do veículo com indícios de adulteração e foi constatado que a caminhonete havia sido roubada em Minas Gerais. O suspeito disse que comprou a Hilux em Belo Horizonte (MG) e que sabia que as placas pertenciam a outro veículo.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária para esclarecimentos.