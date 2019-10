Dica da Polícia Civil: Saiba quais são os serviços disponíveis na Polícia Civil

O Delegado de Polícia Antônio Souza Ribas Júnior - Foto: Reprodução

Na Dica da Polícia Civil o Delegado de Polícia Antônio Souza Ribas Júnior, lotado na Depac Centro de Campo Grande traz orientações sobre os serviços que facilitam o acesso do cidadão junto à PCMS, por meio de canais dos comunicação, onde podem ser registradas ocorrências e até dialogar diretamente com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

Confira o audio:

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/10/22.10.19-DICAS-SERVIÇOS-PC.-PORTAL.mp3