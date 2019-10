Dica da Polícia Civil: Novo golpe utiliza informações das redes sociais

Saiba como proceder no Dicas de Segurança da Polícia Civil, com o delegado Camilo Kettenhuber, da 2ª Delegacia de Campo Grande - Foto: Divulgação

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/10/01.010.19-GOLPE-DO-PARENTE-MORTO.-PORTAL.mp3

Polícia Civil alerta para um novo golpe que vem sendo aplicado em vários estados. Criminosos estão pegando informações em redes sociais e ligando para as vítimas para avisar sobre a falsa morte de parentes e amigos, e pedir dinheiro para o suposto transporte do corpo. Saiba como proceder no Dicas de Segurança da Polícia Civil, com o delegado Camilo Kettenhuber, da 2ª Delegacia de Campo Grande.

