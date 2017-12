Diarista cai de apartamento no 13º andar e morre na Capital

A empregada doméstica Izabeth Cândido da Hora Ajala, 48 anos, que morreu por volta das 10h desta sexta-feira (8), após cair do 13º andar do condomínio Solar Van Gogh - reprodução /Facebook

A empregada doméstica Izabeth Cândido da Hora Ajala, 48 anos, que morreu por volta das 10h desta sexta-feira (8), após cair do 13º andar do condomínio Solar Van Gogh, possivelmente fazia a limpeza da janela que não tem tela de uma suíte. A polícia investiga se ela se desequilibrou e caiu do apartamento ou cometeu suicídio. O prédio fica na Rua Antônio Maria Coelho com a Bahia, no Centro de Campo Grande.

O tenente do Corpo de Bombeiros, Alex Fernandes, foi o primeiro a chegar ao local. Ele disse que encontrou uma cena típica de queda acidental. “Tinha uma escada de alumínio, um pano e produto de limpeza”. Ainda não se sabe as causas do acidente. A vítima morreu na hora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher caiu pela janela do quarto de uma família.

Abalado com a situação, o patrão da vítima passou mal e foi atendido pela equipe dos bombeiros. Ele chegou a comentar com os bombeiros de que a funcionária era depressiva. O corpo de Izabeth caiu na lateral do prédio, próximo a entrada da garagem.

Parte da rua onde fica o condomínio foi interditada. A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas para fazer o trabalho de praxe. O corpo foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). Segundo testemunhas, a vítima trabalhava há mais de 10 de anos com a família e era evangélica. O caso será investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.